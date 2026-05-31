Kodi Morgan and Keyshun Woodyard have competed alongside one another for the better part of their high school track and field careers at Dadeville. That does not change for either of the two as they take the next steps in their college journey, both signing to compete at Allen University in South Carolina.

Both Morgan and Woodyard were a part of the indoor team at Dadeville that walked away with the state title in 2024. Not only was it significant for each of their careers, but for Dadeville as a whole — the first state title for the school in more than 20 years.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Kodi Morgan, left, and Keyshun Woodyard, right, both sign their letter of intent to run track at Allen University in the fall.