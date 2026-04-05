The Tallapoosa County Extension Office in partnership with Auburn University held a community violence prevention program for local law enforcement, school administrators, community organizations and other groups from Tallapoosa County. 

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Sarah Chase/ TPI Susan McCallister defines what targeted violence is during the TERO training.

Through a grant to AU Outreach and the extension office, Susan McCallister with AU Campus Safety and Security led the Department of Homeland Security's three-hour threat evaluation and reporting overview course.