As it gets harder to keep food pantries stocked with nutritious food, Lake Community Church is turning its backyard into a ministry.

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Sarah Chase / TPI Lisa Andrews, middle, and two volunteers continue work on the vegtable garden.

Head of the garden ministry Lisa Andrews was volunteering at Loaves & Fishes Food Pantry in Dadeville and a man told her he had not eaten in three days. 