The new Tallapoosa County Schools career and technical education director is letting her passion guide her leadership. 

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Submitted / TPI Incoming career and technical education director Lori Carlisle has over 24 years of experience in education. Her promotion was announced in April.

Dadeville High School assistant principal Lori Carlisle will step into her new role on July 1. As she takes over, she wants to see the career tech programs flourish, bringing in more students and more opportunities. 