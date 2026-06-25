Reeltown Elementary School's newest kindergarten teacher is starting the year with excitement and passion. 

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Submitted / TPI Reeltown Elementary School’s newest kindergarten teacher Kaylie Fannin is ready to hit the ground running.

Incoming RES kindergarten teacher Kaylie Fannin previously worked at Crosswords Learning Center for three years with the 18- to 24-month-old range.. She said for a majority of her adult life, she stayed home with her six children, which sparked her interest in teaching younger grades. She then pursued her degree in Elementary Education from Western Governors University. 