Band season might sometimes be an afterthought to football season, but an exciting game would not be the same without the melodies that come with it. 

Dadeville High School band director Reid Sayle spoke at the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club meeting the week summer band camp ended. As Sayle enters his second year as the director, he is focused on growing the band program. The more band students, the better. 

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Sarah Chase / TPI Dadeville High School band director speaks to Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club Members about the band's goals as he enteres his second year leading a growing band program.