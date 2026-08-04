Women in Waverly and surrounding communities have the option to approach mental wellness in a unique way. 

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Submitted / TPI Bluebell’s Horsemanship offers a holistic approach to mental health using horses, trails and breathing excercises.

According to a press release, Bluebell’s Horsemanship is located on Orr Farm and Sanctuary owned and operated by Chanoah Orr and her husband. The holistic horsemanship service led by Orr offers the opportunity for hands-on encounters with horses inside and outside of the saddle. 