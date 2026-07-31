Last year was last year. 

That was the message Reeltown quarterbacks coach Trey Fetner wanted to get across at the iHeart Radio Media Day in Opelika. A year ago, the Reeltown football team had nothing short of a spectacular season, reaching the Class 2A semifinals and having yet another 10-win season. However, you gain nothing by focusing on the past; it’s time to turn your sights to the future for the Rebels. 

072926-reeltown media day.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Reeltown wide receiver and defensive back Alijah Woods previews the upcoming 2026 football season at the iHeart Radio Media Day in Opelika.