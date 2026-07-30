DPD and TCSO police reports July 23-28 TPI Staff TPI Staff Author email Jul 30, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF=J agk^DEC@?8mk^Am kAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_]k^AmkAmkDEC@?8myF=J adk^DEC@?8mk^AmkAm• q6?;2>:? (28@?6C[ aa[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ack^DEC@?8mk^AmkAm• sFDE:? q2CC6EE[ c`[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@= 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? t2DE {272J6EE6 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J abk^DEC@?8mk^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? w6HDE6? $EC66E]k^AmkAmpCC6DED H6C6 H:E9@FE :?4:56?E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF=J agk^DEC@?8mk^AmkAm• %2C2 (@CE9:?8E@?[ @7 r2>A w:==[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 92C2DD>6?E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J afk^DEC@?8mk^AmkAm• y@9? {@F56C>:=<[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? G:@=2E:@? 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ E2>A6C:?8 H:E9 6G:56?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ack^DEC@?8mk^AmkAm• %@?J |2?4:==2[ @7 }6H $:E6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• s2=E@? w@=>6D[ @7 |:==H@@5[ v6@C8:2[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 EC277:4 4:E2E:@? 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8myF=J abk^DEC@?8mk^AmkAm• $2?E:?2 !9:76C[ @7 z2EJ[ %6I2D[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 ;FCJ :?5:4E>6?E 7@C :56?E:EJ E967E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Identity Theft Drug Possession Driving Under The Influence TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular Reviving the soul of southern rock: Reeltown native wins 20 & Under songwriters competition Math coach joins Reeltown Elementary family West continues involvement after commission loss Dreams came true for local family starring in national commercial HISTORY & INSPIRATION: Woods Church opens doors to public after renovations Local Weather Currently in Alexander City 81° 91° / 73° 9 PM 80° 10 PM 78° 11 PM 77° 12 AM 76° 1 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.