After hearing high praise about the Reeltown community, Reeltown Elementary School’s newest addition knew she had to be a part. 

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Submitted / TPI Reeltown Elementary School's newest math coach dresses up as The Cat in the Hat for Read Across America Week at Lead Academy. She dressed up as the theme and visited each classroom for a number talk to begin the students' morning math routine.

Benita Taylor will join the RES staff as a math coach. In her position, Taylor will partner with teachers to make sure children have multiple entry points to solve problems. 

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