Walt Disney World saw the genuineness in a local family and brought them all the way to the happiest place on earth.

071526 Disney Commercial Family .jpg
Buy Now

Submitted / TPI Dadeville local Barron Bevels, left, and her family take a family photo in front of a grass statue of Te fiti, a character from the Disney movie "Moana," during their time filming at Disney World.

Dadeville local Barron Bevels and her family are set to star in a national Disney World commercial airing this fall. The process started in January of this year and Bevels said the opportunity was expected. She had been modeling since her early teen years and was notified by her agency of a casting call from Disney World looking for a real family. Her, her two kids, husband and parents sent in their audition and after a few more they were told they landed the leading family role. While the storyline for the commercial cannot be released, Bevels said they experienced the theme park in a rare way compared to how most families get to.