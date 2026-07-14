Described as Ivy Creek Healthcare’s biggest cheerleader, an Ivy Creek employee was recently awarded for his innate ability to uplift others.

Wellness Center at Lake Martin director Micheal Keating earned Ivy Creek Healthcare’s second quarter Pillar Award. The award is described to recognize the person who embodies the mission of Ivy Creek Healthcare everyday. During the announcement speech, Ivy Creek Healthcare director of marketing and business development Nancy Bolton said Keating’s nominators described him as someone with a consistent positive attitude when at work, genuinely cares about those around him and brightens everyone’s day.

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Sarah Chase / TPI Wellness Center at Lake Martin director Micheal Keating, middle, celebrates with a photo with his fellow wellness center co-workers.