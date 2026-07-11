The Tallapoosa County Department of Human Resources’ protection extends beyond children. 

DHR employee Anna Way works in the adult protective service unit and spoke with Kiwanis Club members about what the unit does as June is World Elderly Abuse Awareness month. She said DHR’s adult protective service unit focuses on adults aged 18 and older who have mental or physical disabilities and investigates abuse, neglect and exploitation. 

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Sarah Chase / TPI Tallapoosa County Department of Human Resources employee Anna Way details her work inside of the adult protective service unit to Kiwanis Club members.