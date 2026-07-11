The Tallapoosa County Department of Human Resources’ protection extends beyond children.
DHR employee Anna Way works in the adult protective service unit and spoke with Kiwanis Club members about what the unit does as June is World Elderly Abuse Awareness month. She said DHR’s adult protective service unit focuses on adults aged 18 and older who have mental or physical disabilities and investigates abuse, neglect and exploitation.
kAm“p3FD6 42? 36 2?JE9:?8 7C@> A9JD:42=[ D6IF2=[ >65:42= ?68=64Ej ?@E E2<:?8 J@FC >65:42E:@?[” (2J D2:5] “%96C6 4@F=5 36 AC@3=6>D H:E9 6?G:C@?>6?E2=[ D@ ?@E 86EE:?8 J@FC A@H6C 2?5 H2E6C 4@??64E65j E9:?8D =:<6 E92E]”k^Am
kAm%96 3:886DE AC@3=6> E96 F?:E :D 4FCC6?E=J D66:?8 :D 6IA=@:E2E:@?] (2J D2:5 E96C6 92G6 366? 42D6D @7 D42>>:?8 7C@> @FED:56 D@FC46D[ A6@A=6 H9@ @=56C :?5:G:5F2=D 2C6 DA62<:?8 H:E9 @? E96 :?E6C?6E 2?5 A9@?6 42==D 7C@> C2?5@> ?F>36CD[ C2E96C E92? =@G65 @?6D] $96 6>A92D:K65 E92E :7 E96 A6CD@? E96J 2C6 42==65 E@ 96=A :D :? 9:D @C 96C C:89E >:?5[ E96C6 :D ?@E >F49 E96 F?:E 42? 5@] p? :?5:G:5F2= 42? 49@@D6 E@ =:G6 2 46CE2:? H2J] $96 D2:5 :E :D 2 5:776C6?E D:EF2E:@? H96? 2 49:=5 :D :?G@=G65 :7 2 A6CD@? :D =:G:?8 2 =6DD 4=62? =:76 @C 92D =:EE=6 7@@5] k^Am
kAm“(6 5@ 86E 2 =@E @7 E9@D6 C6A@CED[” (2J D2:5] “$@>6E:>6D x 8@ @FE 2?5 :7 E96J 2C6 :? E96:C C:89E >:?5[ E96C6 :D ?@E 2 H9@=6 =@E x 42? 5@] x 42??@E >2<6 J@F 4=62? FA J@FC 9@FD6[ x 42??@E >2<6 J@F E2<6 2 32E9] x7 H6 5@ 92G6 A6@A=6 E92E 2C6 =:G:?8 =:<6 E92E[ H6 92G6 D66? E92E H2D ?@E E96:C AC:@Cj E92E E96C6 92D 366? 2 564=:?6] (6 =:<6 E@ 86E :?G@=G65 2?5 D66 H92E :D ?646DD2CJ]” k^Am
kAm%96 F?:E 5@6D 2 =@E @7 E9:?8D 32D65 @? 2 >65:42= @A:?:@? 7C@> 2 5@4E@C] x7 2 5@4E@C E6==D E96> 2 A6CD@? :D :? E96:C C:89E >:?5[ E96? E92E :D H92E E96J 8@ 3J 2D D@4:2= H@C<6CD] x7 2 5@4E@C 7:?5D E96C6 92D 366? 2 492?86 E96J DE6A :? E@ AC@G:56 D6CG:46D] k^Am
kAm“$@>6E:>6D E92E =@@<D =:<6 8@:?8 E@ 2 ?FCD:?8 9@>6[” (2J D2:5] “$@>6E:>6D E92E =@@<D =:<6 2DD:DE65 =:G:?8] p =@E @7 A6@A=6 :? @FC 2C62 42??@E 277@C5 2DD:DE65 =:G:?8] xE :D Sb[___\A=FD 2 >@?E9] $@>6E:>6D FD 86EE:?8 :?G@=G65 :D D66:?8 H92E H6 42? 5@ 7@C J@F]”k^Am
kAmr=:6?E\32D65 ?665D 42? :?4=F56 7@@5 DE2>AD @C 2DD:DE2?46 H:E9 86EE:?8 @? |65:42:5] (2J D2:5 C646?E=J 4=:6?ED 92G6 ?66565 96=A:?8 7:?5:?8 $64E:@? g @C 7:?5:?8 dd\A=FD 9@FD:?8 :? E96 2C62] k^Am
kAm%2==2A@@D2 r@F?EJ 5@6D 92G6 2 42D6 2:5[ 244@C5:?8 E@ (2J[ E92E H:== AC@G:56 EC2?DA@CE2E:@? :7 2G2:=23=6[ 8@ 8C@46CJ D9@AA:?8[ 3F586E 3:==:?8 2?5 H92E6G6C E96 F?:E ?665D E@ 96=A H:E9 32D65 @? 6249 4=:6?E] (2J D2:5 E96 F?:E :D =@H @? 7F?5D 2D :E C6=:6D @? 8:7E 42C5D E@ AFC492D6 ?66565 :E6>D 2?5 8C@46C:6D] %96:C 7@@5 A2?ECJ 2=D@ 6IA6C:6?46D =@H DE@4< D@>6E:>6D 2?5 E96J 2C6 4FCC6?E=J =@H @? 72?D D:?46 E96 DF>>6C 92D 2CC:G65] k^Am
kAm“~FC C6D@FC46D 2C6 =@H :? %2==2A@@D2 r@F?EJj D@>6E:>6D x 92G6 E@ C6249 @FED:56 @7 %2==2A@@D2 r@F?EJ E@ 7:?5 96=A[” (2J D2:5] “|6?E2= 962=E9 :D 2 AC@3=6> :? p=232>2] {:<6 x D2:5[ D@>6E:>6D ;FDE E2=<:?8 E@ A6@A=6 2?5 7:8FC:?8 E9:?8D @FE[ >2<:?8 A9@?6 42==D[ ECJ:?8 E@ D66 :7 E96C6 :D 2?JE9:?8 H6 42? 5@ E@ 96=A]” k^Am
kAmx7 A@DD:3=6[ E96 F?:E C62496D @FE E@ 49FC496D :?D:56 E96 2C62 :7 2 4=:6?E 8:G6D E96> A6C>:DD:@? E@] ~E96C E:>6D :E :D 49FC496D @FED:56 E96 2C62[ H9:49 4=:6?ED 2C6 >@C6 4@>7@CE23=6 H:E9] k^Am
kAm%96 F?:E H@C<D 4=@D6=J H:E9 9@DA:E2=D 2D H6==] %96 5@4E@CD E2<6 42C6 @7 E96 4=:6?E’D A9JD:42= ?665D] %96J 4964< 7@C H92E =@?8\E6C> 42C6 :D ?66565 27E6C EC62E>6?E H9:=6 E96 F?:E 92?5=6D E96 @E96C D:56 @7 E96 4@:?] k^Am
kAm“W(6 H@C< @?X 86EE:?8 72>:=J >6>36CD E@ D:8? 2D 36:?8 DA@?D@CD[” (2J D2:5] “(6 5@ ?@E 2=H2JD 92G6 72>:=J >6>36CD @C 7C:6?5D E92E =:<6 E@ ;F>A :? 2?5 96=A E96D6 A6@A=6 2?5 E96? H6 2C6 <:?5 @7 D4C2>3=:?8 E@ 7:?5 D@>63@5J] (6 <:?5 @7 H@C< H:E9 E96> E@ D66 H92E :D ?646DD2CJ]”k^Am
kAmv6EE:?8 E96 4=:6?ED @FE @7 9@DA:E2=D 2?5 :?E@ 2 A6C>2?6?E D:EF2E:@? 42? 6:E96C 8@ BF:4<=J @C :E 42? E2<6 D@>6 E:>6] (2J D2:5 3642FD6 @7 E96 4@F?EJ[ E96J H@C< H:E9 3:886C 9@DA:E2=D DF49 2D t2DE p=232>2 |65:42= r6?E6C] $96 D2:5 r6?EC2= '2==6J |65:42= r6?E6C 92D 2 723F=@FD F?:E 7@C 86C:2EC:4 >6?E2= 962=E9]k^Am
kAm“$@>6E:>6D H6 92G6 A6@A=6 :? |@?E8@>6CJ 3642FD6 H6 4@G6C A2CE @7 %2==2DD66 2D H6==[” (2J D2:5] “$@>6E:>6D H6 86E A6@A=6 :? q:C>:?892> 2?5 H6 92G6 E@ 5C:G6 E@ q:C>:?892> @?46 2 >@?E9[ D66 A6@A=6] xE :D ;FDE H@C<:?8 H:E9 E96 A6@A=6 @7 p=232>2 @? H92E :D 36DE 7@C @FC 4=:6?ED 2?5 H92E ?665D H6 42? >66E 7@C E96>]”k^Am