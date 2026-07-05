Lake Martin Resource Association began as a group of 35, but is now one of the most influential voices when it comes to Lake Martin. 

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Kayli Williams / TPI Lake Martin Resource Association president Jodie McGirt shares how the association protects, preserves and promotes the interests of Lake Martin to Dadeville Chamber quarterly luncheon attendees.

LMRA president Jodie McGirt said 100% of what the organization does is funded through membership and donations. As she spoke to those in attendance at the Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce quarterly luncheon, she broke down exactly what those efforts look like, which involve the 3Ps: protection, preservation and promotion.