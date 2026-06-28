Being a writer comes with the chance of the writing being a hit or miss, but a Camp Hill local has gotten his second hit. 

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Submitted / TPI Camp Hill author Dean Bonner is going to be published in the literary journal of the Kurt Vonnegut Museum and Library this fall.

Dean Bonner is set to have his story “Back to the Beginning” featured in the fall edition of “So It Goes,” the literary journal of the Kurt Vonnegut Museum and Library. He was previously featured in the 2024 edition for his work entitled “Guarding the Grave.”