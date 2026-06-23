Anxiety is inevitable with a hospital visit, so a top priority is making sure patients feel heard and care is communicated effectively. 

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Submitted / TPI Lake Martin Community Hospital CEO Mike Bruce, left, takes a photo with LMCH nurses of their banner establishing the staff as one of the state's best in patient communication.

The Lake Martin Community Hospital’s team of nurses received a five-star rating in nurse communications. This top rating made them one of seven Alabama hospitals to receive the high score given across the nation. The Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems Survey requires 100 patients to participate in a survey for a hospital to be considered. The questions inquired how well patients felt their nurse explained things to them, listened to them and treated them with courtesy and respect. The data was collected between July 2024 and June 2025. 