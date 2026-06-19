Being the best all-around student is not based solely on grades. It requires exhibiting excellent character and being a leader. 

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Sarah Chase / TPI Dadeville High School graduate Addie Caldwell is presented the Oliver Award during DHS's graduation ceremony by Alabama State Rep. Ed Oliver.

Dadeville High School graduate and rising freshman at Auburn University Addie Caldwell was named the 2026 Oliver Family Award recipient during graduation. The faculty decide on the student who receives the prestigious award, which began more than 100 years ago. It is given to the student who represents excellence, leadership, character and achievement. 