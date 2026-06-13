The new Dadeville High School assistant principal accepted the new role with his sights set on impacting families on a larger scale. 

Nine out of the 10 years Sujindren Selvanayagam has been at DHS, he has worked as a math teacher. He served as an assistant principal at Horseshoe Bend School for one year. His entire educational career has been within Tallapoosa County Schools making him passionate about serving students and the community at a higher level. 

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Submitted / TPI Dadeville High School assistant principal Sujindren Selvanayagan, left, and his wife are highly involved in their local church together and host many young bible studies.