As another school year approaches at Dadeville High School, its faculty and staff are proud of what it has accomplished so far and what lies ahead. 

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Sarah Chase / TPI Academic success is increasing at Dadeville High School as scores and numbers have improved the past decade.

According to DHS principal Tom Cochran, Dadeville’s college and career readiness indicator reached a little over 95% for last school year. The same indicator was a little over 63% in the 2021-22 school year. The graduation rate had set record highs of over 95% for the 2024-25 school year. Last school year, it surpassed that, reaching a little over 96%.