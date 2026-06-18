The City of Dadeville Water and Sewer Board held a special called meeting on Tuesday after a proposal was sent from Camp Hill. 

The Town of Camp Hill and the City of Dadeville recently finished their mediation after which Camp Hill sent a proposal to settle. Details regarding the mediation and what was in the proposal are not available to the public as it is an ongoing lawsuit. The water and sewer board voted to reject the proposal as it was written after discussion. 