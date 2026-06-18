It does not just take beauty to compete in Miss Alabama. It also takes skill, courage and a passion for service. 

Dadeville local Liliana Geier competed in the 2026 Miss Alabama pageant after earning the title of Miss Hamilton in 2025, a preliminary pageant. Previously, Geier won Miss Mobile Bay in 2024, another Miss Alabama preliminary pageant, and Miss Slidell in 2023 for Miss Louisiana's preliminaries.

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Miss Alabama - Willie Moore for TPI Dadeville local and Miss Alabama contestant Liliana Geier competes in the evening gown category for the Miss Alabama pageant.