Dadeville’s fire department is looking to bring in two more fire trucks.
During Tuesday’s city council meeting, the Dadeville City Council approved the purchase of a new fire truck and put a down payment on another. The first truck the council approved costs $50,000 and will be paid for using money from this fiscal year as Dadeville Fire Department chief Scott Atkins said there is money in the current budget for the purchase.
kAm%96 ?665 7@C E9:D ECF4< 4@>6D 2D E96 56A2CE>6?E :D FD:?8 @?6 ECF4< 2D 2 7:C6 2?5 C6D4F6 ECF4<[ 9@H6G6C E96C6 :D ?@ >@C6 DA246 :? E96 ECF4< 5F6 E@ E96 2>@F?E @7 65F42E:@?[ 6IEC24E:@? 2?5 7:C6 6BF:A>6?E H:E9:? E96 ECF4<] %96 ?6H ECF4< H:== 36 FD65 2D 2 C6D4F6 ECF4< @?=J] xE 2=D@ 92D 2 d__\82==@? E2?<[ H9:49 8:G6D E96 56A2CE>6?E 2 D276EJ =:?6 :7 E96J H6C6 E@ 92G6 E@ 4FE 2 42C 2?5 D@>6E9:?8 92AA6?65] k^Am
kAm“x?DE625 @7 ECJ:?8 E@ 92G6 @?6 ECF4< 5@:?8 EH@ ;@3D[ H6 H:== DA=:E E9@D6 ;@3D FA =:<6 E96J C62==J D9@F=5 36 2?5 92G6 C@@> E@ AFE 6BF:A>6?E @? =:<6 E96J 2C6 DFAA@D65 E@ 36[” pE<:?D D2:5 E@ 4@F?4:= 5FC:?8 E96 AC6\4@F?4:= >66E:?8 %F6D52J]k^Am
kAm%96 D64@?5 ECF4< H:== 36 AFC492D65 :? E96 a_af 3F586E :? y2?F2CJ[ 9@H6G6C E96 4@F?4:= 2AAC@G65 AFEE:?8 Sd[___ 5@H? 2D :E 925 E@ >2<6 2 4@>>:E>6?E E@ 3FJ:?8 :E] pE<:?D D2:5 E96C6 2C6 DE:AF=2E:@?D :? E96 28C66>6?E DE2E:?8 E96 ECF4< >FDE 36 :? E96 D2>6 FD23=6 4@?5:E:@? H96? E96 4:EJ >2<6D E96 7F== AFC492D6 :? a_af] x7 E96 ECF4< :D ?@E <6AE :? E96 D2>6 4@?5:E:@?[ E96 5@H? A2J>6?E :D C67F?565 2?5 E96 562= :D @77] k^Am
kAmpE<:?D D2:5 E96 >2C<6E G2=F6 7@C E96 a[___\82==@? E2?< 2?5 `[d__\82==@? AF>A6C C6E2:=D 7@C S`]d >:==:@? 3C2?5 ?6H] %96 56A2CE>6?E 96 ?68@E:2E65 H:E9 2D<65 7@C Sad_[___ 2?5 pE<:?D 8@E E96> 5@H? E@ Sa__[___] k^Am
kAm“%9:D ECF4< :D :? C62==J 8@@5 D92A6[” pE<:?D D2:5 5FC:?8 E96 C68F=2C 4@F?4:= >66E:?8] “(6 2C6 :? 2 D:EF2E:@? H96C6 2 =@E @7 @FC 2C62 6:E96C 5@6D ?@E 92G6 2 9J5C2?E 4=@D6 6?@F89 E@ FD6 @C E96 9J5C2?E >2J36 W92DX 2 =@H BF2?E:EJ @7 H2E6C E92E 5@6D ?@E 7=@H 6?@F89 E@ 7:89E 2 7:C6[ D@ H6 92G6 E@ E2<6 @FC H2E6C H:E9 FD] %9:D ECF4< H:== 96=A 7:== 2 82A :? 2 DA@E @7 E@H? :? E96 7FEFC6]”k^Am
kAm%96 4@F?4:= 2=D@ 2AAC@G65 EH@ @C5:?2?46Di 2 >2?F724EFC65 9@>6 @C5:?2?46[ H9:49 s256G:==6 |2J@C r9F4< {6536EE6C D2:5 4=2C:7:6D H96C6 >2?F724EFC65 9@>6D 42? 36 A=2465[ 2?5 2 8C@F?5 5:DEFC32?46 A6C>:E @C5:?2?46]k^Am
kAm%96 >2?F724EFC65 9@>6 @C5:?2?46 4=2C:7:6D :7 E96C6 :D 2=C625J 2 >2?F724EFC65 9@>6 :? #`[ #a[ 2?5 #b 2C62D[ :E 4@F=5 DE2J E96C6 2D =@?8 2D :E H2D 36:?8 FD65 E96 D2>6 H2J] w@H6G6C[ {6536EE6C D2:5 2 A6CD@? 4@F=5 ?@E 8@ :?E@ 2? #` ?6:893@C9@@5 H:E9 ?@?\>2?F724EFC65 9@>6D 2?5 A=246 2 >2?F724EFC65 9@>6 :? E96 ?6:893@C9@@5] s:DEC:4E ` 4@F?4:= >6>36C $E6A92?:6 z6==6J :?BF:C65 23@FE 4=2C:7:42E:@?D @? 2==@H:?8 D:?8=6\H:56 2?5 5@F3=6\H:56 >2?F724EFC65 9@>6D[ H9:49 s:DEC:4E d 4@F?4:= >6>36C %@?J (@=76 D2:5 E96C6 H2D 2 A@DD:3=6 @C5:?2?46 J62CD 28@ 23@FE E96C6 ?@E 36:?8 2 D:?8=6\H:56 :? E96 4:EJ =:>:ED F?=6DD :? 2 >2?F724EFC65 9@>6 A2C<] {6536EE6C D2:5 96 H:== 7@==@H FA @? E92E 2?5 E96 @C5:?2?46 :D ?@E E2<:?8 2?JE9:?8 2H2J 7C@> 2?J@?6 C2E96C E92? 4=2C:7J:?8 H96C6 :E 42? 2?5 42??@E 36 A=2465]k^Am
kAm%96 8C@F?5 5:DEFC32?46 A6C>:E C6BF:C6D 7@C E96C6 E@ 36 A6C>:ED 8:G6? 367@C6 2?J >2;@C =2?5 5:DEFC32?46 :D 4@?5F4E65[ DF49 2D 4=62C:?8[ 8CF33:?8[ 8C25:?8[ 7:==:?8[ 62CE9 >@G:?8 @C 2?J @E96C 24E:G:EJ E92E 5:DEFC3D 8C@F?5 2?5 ?2EFC2= 8C@F?5 DFC7246D] |:?@C =2?5 5:DEFC32?46D 2C6 6I6>AE 7C@> E96 @C5:?2?46[ DF49 2D 82C56?:?8[ 3F:=5:?8 2? :?\8C@F?5 DH:>>:?8 A@@=[ =2?5D42A:?8[ 6E46E6C2] k^Am
kAmx? @E96C 3FD:?6DD[ %96 s256G:==6 r:EJ r@F?4:=i k^Am
kAm• pAAC@G65 yF?] h >66E:?8 >:?FE6D]k^Am
kAm• pAAC@G65 C64C62E:@?2= 46?E6C C6?E2=D] k^Am
kAm• pAAC@G65 92K2C5 >:E:82E:@? A=2? FA52E6 H:E9 ut|p[ H9:49 2==@HD 7@C E96 4:EJ E@ 36 C6:>3FCD65 H:E9 ut|p 7F?5D :? E96 6G6?E @7 2 ?2EFC2= 5:D2DE6C] k^Am
kAm• pAAC@G65 >2?F724EFC65 FD6 E2I 232E6>6?E C6D@=FE:@? 7@C $6@J@? t\wH2] k^Am
kAm• pAAC@G65 3F586E 2>6?5>6?E E@ AFC492D6 42CA6E DBF2C6D 7@C 4:EJ 92==[ H9:49 4@DED 2AAC@I:>2E6=J Sa[a__] k^Am
kAm• pAAC@G65 8:G:?8 4:EJ 6>A=@J66D 2 92=7\52J @? uC:52J[ yF=J b 2?5 |@?52J yF=J e 7@C E96 yF=J cE9 9@=:52J] k^Am
kAm• w62C5 FA52E6D 7C@> 362FE:7:42E:@? 3@2C5 >6>36C t=2:?6 u@C3FD C682C5:?8 E96 p>6C:42 ad_ 46=63C2E:@?]k^Am
kAm• pAAC@G65 2 AC@4=2>2E:@? 564=2C:?8 E96 r:EJ @7 s256G:==6 :D 46=63C2E:?8 p>6C:42’D ad_E9 2??:G6CD2CJ 2?5 E96 `__E9 J62C 2??:G6CD2CJ @7 {2<6 |2CE:?]k^Am