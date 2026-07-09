DPD and TCSO police reports June 30-July 7 TPI Staff TPI Staff Author email Jul 9, 2026 14 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF=J dk^DEC@?8mk^Am kAm• #@36CE q@=2?[ da[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@= 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_]k^AmkAm• u2:E9 #FD9[ ag[ @7 r2>A w:==[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@= 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? t2DE {272J6EE6 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J bk^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 D=:89E 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• (:==:6 p=G:D[ cf[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 3FC8=2CJ 2?5 E9:C5\568C66 DE@=6? AC@A6CEJ]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `k^DEC@?8mk^AmkAm• p D:?8=6\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >2;@C 52>286 2?5 >:?@C :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 b_k^DEC@?8mk^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? (6DE {272J6EE6 $EC66E]]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF=J fk^DEC@?8mk^AmkAm• p?E2G:@ $E2?7@C5[ @7 rFDD6E2[ v6@C8:2 H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 2DD2F=E 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^AmkAm• r2C=@D qC@@<D[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 8C2?5 ;FCJ :?5:4E>6?E 7@C EH@ 4@F?ED @7 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ek^DEC@?8mk^AmkAm• y2>:6 (:==:2>D[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C G:@=2E:@? @7 2 AC@E64E:@? @C56C]k^AmkAm• ~C=2?5@ #@3:?D@?[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C @FEDE2?5:?8 H2CC2?ED 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF=J dk^DEC@?8mk^AmkAm• y677C6J (2=496<[ @7 pF3FC?[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• |6CC:== %@55[ @7 '2==6J[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6D E@ 2AA62C 7@C 7:CDE\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 2? @A6? 4@?E2:?6C G:@=2E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ck^DEC@?8mk^AmkAm• y6DD6 %F4<6C[ @7 t=>@C6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `k^DEC@?8mk^AmkAm• %:?2 (2C5[ @7 y6>:D@?[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Dui Burglary Harassment Assault TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular DPD and TCSO polie reports June 23-30 Dadeville man arrested for alleged sodomy of 14-year-old LMRA philosophy increases Lake Martin endurance DPD and TCSO police reports June 30-July 7 Dadeville resident opening city’s only bookstore Local Weather Currently in Alexander City 73° Sunny91° / 71° 7 AM 73° 8 AM 76° 9 AM 80° 10 AM 84° 11 AM 86° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.