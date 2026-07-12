Meadows Farm could be described as a place that was always there for someone.

A beloved family treasure, Meadows Farm owner Melinda Meadows said it was purchased by her father, which he used for pine trees and his cows. Meadows was not ever planning on moving back home, but after the death of both of her parents, friends and loved ones shared how their experience on the family farm impacted their lives. 

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Submitted / TPI Meadows Farm owner Melinda Meadows gives out food for the children to feed the ponies during a farm day.