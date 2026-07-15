The City of Dadeville Water and Sewer Board and the Town of Camp Hill have reached an agreement. 

During Tuesday night’s Dadeville City Council meeting, District 3 council member Teneeshia Goodman-Johnson said Camp Hill signed over its water to Dadeville Water and Sewer. In Tuesday’s Dadeville Water and Sewer meeting, the board went over some fine points. She said the name for the branch will be East Tallapoosa Water and Sewer.

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File / TPI District 3 councilmember Teneeshia Goodman-Johnson announced the Town of Camp Hill signed over their water to Dadeville Water and Sewer after reaching an agreement during Tuesday night's council meeting.