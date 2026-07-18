The 2026-27 school year is set to be a motivating one at Reeltown High School. 

RHS is introducing a character education and positive behavior incentive program this upcoming school year to develop good character within its students. The program involves a theme for each month of the year such as kindness, respect or responsibility. 

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Sarah Chase / TPI Reeltown High School is instituting a character education and positive behavior incentive program for the 2026-2027 school year.