The 2026-27 school year is set to be a motivating one at Reeltown High School.
RHS is introducing a character education and positive behavior incentive program this upcoming school year to develop good character within its students. The program involves a theme for each month of the year such as kindness, respect or responsibility.
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