The Camp Hill town council is preparing for its water system to be transferred over to Dadeville.
Recently, Camp Hill signed its water rights over to Dadeville.
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