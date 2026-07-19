A Camp Hill local took the opportunity to put his knowledge to the test on a Fox and Amazon Prime game show. 

Patrick Yim competed in “The 1% Club,” a television game show. A lover of game shows, Yim would watch shows such as "Jeopardy" and “Wheel of Fortune" with his parents and grandparents growing up. He said while he watched he would answer the questions and was rarely ever wrong. He thought to himself a game show is something he could do and discovered the opportunity with “The 1% Club.” Yim’s episode aired on Monday on Fox and Amazon Prime Video. 

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Submitted / TPI Camp Hill local Patrick Yim's episode on the reality game show "The 1% Club" aired on Monday, June 13.