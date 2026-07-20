Dadeville athletic director and football coach is looking toward bettering the football program as the new season approaches. 

Chad McKelvey, who was the speaker at last Thursday’s Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club meeting, said the football team has around 12 seniors and he is looking for their leadership this upcoming season. 

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Sarah Chase / TPI Dadeville High School athletic director and head football coach Chad McKelvey details the football program's previous season and what they are working to improve for the upcoming season to Kiwanis Club members.