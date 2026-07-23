Built in 1905, Woods Presbyterian Church is still standing as a result of dedicated community members.

Those fond of history celebrated the church’s renovations on Sunday. Pastor David White opened the doors for everyone to see White and his congregation's efforts to preserve the church’s historical architecture. 

072226 Woods Church.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI Woods Presbyterian Church holds a celebration for its renovations to preserve its history and keep the church alive for more years to come after being built in 1905.