A Reeltown High School senior is preparing for two graduation ceremonies. 

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Submitted / TPI Reeltown High School senior Kaydence Jacks is an honors graduate from Central Alabama Community College with an associate's in science for general studies. She is also graduation from RHS.

Reeltown senior Kadynce Jacks is graduating from both Reeltown High School and Central Alabama Community College in the next few weeks. A dual enrollment student, Jacks is receiving her associate’s degree in science for general studies. She will attend Auburn University for her bachelor’s in psychology then she plans to attend Harvard University for graduate school to become a forensic psychiatrist. 