Being a leader is not just about having the title. For many it requires fairness and maintaining a humble character.

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Submitted / TPI Nicholas Izzo is on Southern Prep's yearbook staff and attends their yearbook party in the cafeteria. The yearbook page shows photos of students participating in service projects.

Southern Preparatory Academy junior and JROTC Alpha Company Commander Nicholas Izzo’s demonstration of what it truly means to be a leader has earned him the Military Officers Association of America’s Medal along with the Daughters of the American Revolution’s Bronze JROTC medal. 