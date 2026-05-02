For these Reeltown educators, there is more to the job than just teaching. 

Reeltown Elementary School second grade teacher Leah Solomon and Reeltown High School eighth grade math teacher, assistant football, assistant girls basketball and assistant softball coach Will Solomon were recently honored as the recipients of the Life Preparatory Academy Education Foundation’s Double Impact Award. The award recognizes educators for their "extraordinary dedication, service and transformational ‘double impact’ in the lives of rural and/or underserved students and in the field of education.”