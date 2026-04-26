What once was a dream is finally a reality for a local family. 

Gabriel Estrada and his wife Daisy always talked about opening a restaurant. According to their daughter Danna, they were constantly searching for the right spot. Her father would tell her “Everything happens for a reason,” so while other locations may not have worked out for the family, Dadeville became the place for them to land. 

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Sarah Chase / TPI Gabriel's Kitchen serves a menu with variety for every part of the day and welcomes diners until 8:00 p.m. Monday through Saturday.