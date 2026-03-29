A new day is approaching a Lake Martin lodging spot. What is known as Creekside Lodge and Conference Center will soon be Creekside Lodge at Lake Martin, a boutique hotel and private summer club. 

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Submitted / TPI A rendering of Creekside Lodge with a new exterior.

JSM Property and Development owner Spencer Mann is revamping the spot he believes has a lot of potential. He said after driving by as much as he has, he realized it has never been used as much as it could.