Southern Preparatory Academy youth legislature students made their way to Montgomery to participate in the Alabama Youth Legislature Conference. 

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Submitted / TPI Southern Preperatory Academy and Reeltown High School students at the Alabama Youth Legislature Conference with their advisor Art Murphy

The Alabama Youth Legislature allows students to participate in a mock government experience. The students were divided into three chambers: the first year chamber for first year participants who are sophomores and below, the house chamber for sophomores and juniors and the senate for seniors. 