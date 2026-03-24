The Dadeville High School Future Farmers of America have been busy. 

The club recently competed in the Alabama State Environthon competition. During the three-day competition the students were taught and tested on forestry, soils, wildlife and aquatics. The students also had to develop a 20-minute presentation about their solution to an environmental issue.

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Submitted / TPI Dadeville High School FFA students tend to the plants to prepare for their upcoming plant sale.