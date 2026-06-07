DPD and TCSO police reports May 26-June 2 TPI Staff TPI Staff Author email Jun 7, 2026 10 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF?6 `k^DEC@?8mk^Am kAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C >6?24:?8 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? uC66>2? sC:G6]k^AmkAmkDEC@?8m|2J agk^DEC@?8mk^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C E9:C5\568C66 3FC8=2CJ 2?5 D64@?5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? (6DE w6HDE6? $EC66E]k^AmkAmp EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m|2J aek^DEC@?8mk^AmkAm• $4@EE y@?6D[ dd[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? $@FE9 %2==2DD66 $EC66E]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C =62G:?8 E96 D46?6 @7 2? 244:56?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? *@F?8’D u6CCJ #@25]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF?6 ak^DEC@?8mk^AmkAm• (:=3FC? $=@2?[ @7 wF?EDG:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 7@C A=62 562= 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 `k^DEC@?8mk^AmkAm• $E6G6? wF5D@?[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC @FEDE2?5:?8 H2CC2?ED[ EH@ 72:=FC6D E@ 2AA62C AC@32E:@? C6G@42E:@? 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C @3DECF4E:@? @7 ;FDE:46 72=D6 :56?E:EJ]k^AmkAmkDEC@?8m|2J afk^DEC@?8mk^AmkAm• #2J>@?5 w@H2C5[ @7 %@?6J[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• r9C:DE@A96C |F=<6J[ @7 rC287@C5[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 72:=FC6 E@ 2AA62C 2CC2:8?>6?E]k^AmkAm• s6>6EC:FD sF?42?[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 =2H 6?7@C46>6?E @77:46C]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Drug Possession Theft Burglary TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular DPD and TCSO police reports May 26-June 2 Camp Hill fire chief highlights department needs DES students regional winners at 4-H competition Dadeville track sends 2 more to collegiate level Summer reading begins at Dadeville Public Library Local Weather Currently in Alexander City 73° Rain80° / 71° 11 PM 73° 12 AM 72° 1 AM 72° 2 AM 72° 3 AM 72° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.