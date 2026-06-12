A big milestone requires a big celebration. 

Alabama Power Shorelines is celebrating Lake Martin turning 100 years old by changing the name of D.A.R.E. Power Park to Centennial Park. The only free access to the lake by car, the change also honors history. 

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Lizi Arbogast / TPI The newly named Centennial Park, previously DARE Power Park, is open seven days a week throughout the summer months.