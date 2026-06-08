New ideas and a fresh face are now at the Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce. 

Jacksonville State University business administration graduate student Jeriah Freeman began her internship at the chamber in early May and graduated with her bachelor’s in marketing in May 2025. While a student and cheerleader at Jacksonville State, Freeman managed the social media for her team. She also interned at Meacham Marketing Co. in Alexander City during undergrad. 

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Submitted / TPI Dadeville chamber social media intern Jeriah Freeman is getting her master's in business administration and started her position at the chamber in early may.