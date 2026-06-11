Just off of Highway 49 S. will sit Dadeville’s newest addition. 

Ace Hardware is set to open in spring 2027 and will officially break ground on Monday. Owner Ken Holsclaw and his son Noah Holsclaw obtained 7 acres of land for Ace Hardware and to add two other businesses in the future assuming Ace sees its own success. Ken also said the store will require widening the road to add a right and left turn lane to get to the store. 

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Sarah Chase / TPI ACE Hardware celebrates its groundbreaking with a ceremony. The hardware store is set to open in spring 2027 and officially broke ground on Monday.
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Sarah Chase / TPI ACE Hardware owner Ken Holsclaw acknowledges the ACE Hardware team in charge of assisting in operations.