A street closure request failed to move after a lack of motion during Tuesday’s city council meeting. 

A Dadeville resident requested the council to vacate an unpaved street in Lehman's Landing as she has property on either side of the road. However, the road has an easement and there are construction plans from T&P Construction to build three homes resulting in a need for the road to be developed for people and emergency vehicles to pass through. 

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