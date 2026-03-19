A new realty group is open in Dadeville serving the Lake Martin area. 

031826LakeMartinVibeRealty.jpg
Buy Now

Submitted / TPI Mindy McWhirter, left, with her husband Chad McWhirter and Mindy Carter, right, with her husband Michael Carter.

Lake Martin Vibe Realty consists of 11 agents including co-owners Windy Carter and Mindy McWhirter, specializing in waterfront and water adjacent homes, land, investment properties and vacation rentals.