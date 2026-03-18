Defendants from the 2023 mass shooting in Dadeville will be in an Alexander City courtroom March 27.
The families of the four deceased victims and more than 20 other victims have been notified of a “plea hearing” according to Amy Jackson, an advocate for the victims’ families. A plea hearing in Alexander City is also listed in Alacourt, the state judicial information system. Law enforcement has been alerted as well.
kAm“(6 92G6 4@FCE @C56CD E@ EC2?DA@CE 5676?52?ED E@ p=6I2?56C r:EJ 7@C 4@FCE AC@4665:?8D[” %2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77 y:>>J p336EE D2:5] “(6 5@?’E <?@H H92E E9@D6 AC@4665:?8D 2C6]”k^Am
k2D:56 4=2DDlQE?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E E?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E\9:89=:89EDQmk9cm k^9cmkAmkDEC@?8m%96 pAC:= `d[ a_ab D9@@E:?8[ ;FDE @G6C 2 7@@E32== 7:6=5 2H2J 7C@> E96 4@FCEC@@> :? s256G:==6[ =67E |2CD:29 r@==:?D[ `hj !9:= s@H56==[ `gj r@C3:? w@=DE@?[ abj 2?5 $92F?<:G:2 “z6<6” $>:E9 5625[ 2?5 ag >@C6 :?;FC65] %96J 925 82E96C65 7@C 2 `eE9 3:CE952J A2CEJ 7@C s@H56==’D J@F?86C D:DE6C 2E E96?\|29@82?J |2DE6CA:646 52?46 DEF5:@ :? 5@H?E@H? s256G:==6] k^DEC@?8mk^Amk^2D:56m
kAmx? E96 52JD 27E6C E96 D9@@E:?8[ y@9??J {6EC@? qC@H?[ abj (:==:6 v6@C86 qC@H? yC][ aaj (:=D@? {2|2C w:==[ abj %C2G:D |4rF==@F89[ `hj %JC66D6 |4rF==@F89[ a_j 2?5 $96C>2? !6E6CD[ `g[ H6C6 2CC6DE65 2?5 492C865 @? 7@FC 4@F?ED @7 C64<=6DD >FC56C[ ab 4@F?ED @7 7:CDE\568C66 2DD2F=E 2?5 @?6 4@F?E @7 E9:C5\568C66 2DD2F=E]k^Am
kAmr@FCE C64@C5D :?5:42E6 2== 3FE y@9??J qC@H? H:== 36 :? 4@FCE 7@C A=62 962C:?8D 3J ?2>6 @? 2 4@FCE A=62 5@4<6E 7@C ?6IE uC:52J] xE :D F?<?@H? :7 y@9??J qC@H? H:== 36 :? 2EE6?52?46 2D 9:D C64@C5D 7@C 4:C4F:E 4@FCE 92G6 366? D62=65] w:D :?:E:2= 4@FCE C64@C5D DE2E6 96 H2D :?5:4E65 367@C6 9:D 42D6 H2D 25;F5:42E65] %9@D6 D2>6 C64@C5D C676C6?46 2 4:C4F:E 4@FCE 42D6 H:E9 E96 D2>6 492C86D 2D E96 @E96C s256G:==6 D9@@E:?8 5676?52?ED 2?5 D9@H 2? F??2>65 5676?52?E @? E96 A=62 962C:?8 5@4<6E]k^Am
kAmu:7E9 yF5:4:2= r:C4F:E s:DEC:4E pEE@C?6J |:<6 $68C6DE :DDF65 2 DE2E6>6?E G:2 u2463@@< :? =2E6 u63CF2CJ[ DE2E:?8 @?6 @7 E96 5676?52?ED 925 366? 8C2?E65 J@FE97F= @776?56C DE2EFD 3FE 5:5 ?@E 4@?7:C> H9:49 5676?52?E :E H2D] k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ p=232>2 =2H[ H96? 2 5676?52?E :D 8C2?E65 J@FE97F= @776?56C DE2EFD[ E96 >2I:>F> A6?2=EJ :D E9C66 J62CD :>AC:D@?>6?E] k^Am
kAmp7E6C E96:C 2CC6DED[ E96 |4rF==@F89D[ H9@D6 42D6D 92G6 366? D62=65 2E E:>6D D:?46 E96:C 2CC6DED[ H6C6 ?2>65 H9:=6 E96J H6C6 DE:== ;FG6?:=6D 3J E96 p=232>2 {2H t?7@C46>6?E p86?4J 56DA:E6 92G:?8 366? :?:E:2==J AC@E64E65 3J E96 p=232>2 r@?7:56?E:2=:EJ p4E[ H9:49 DE2E6D 2== ;FG6?:=6 DFDA64ED EC:65 2D 25F=ED C6>2:? 2?@?J>@FD F?=6DD 2?5 F?E:= E96J 2C6 4@?G:4E65] %96 5:776C6?46 :? !6E6CD’ 42D6 :D 5F6 E@ 9:D 286[ 96 H2D :?:E:2==J 492C865 2D 2 ;FG6?:=6 H96C62D E96 @E96C EH@ H6C6 :>>65:2E6=J EC:65 2D 25F=ED] $:?46 E96 :?:E:2= 2CC6DED[ !6E6CD 92D 366? :? 7C@?E @7 2 ;F586[ H9@ CF=65 9:D 42D6 6=:8:3=6 7@C E96 25F=E 4@FCE DJDE6> E96C67@C6 9:D 4@FCE AC@4665:?8D 2C6 AF3=:4 C64@C5 56DA:E6 E96 r@?7:56?E:2=:EJ p4E]k^Am
kAmr@FCE C64@C5D D9@H E96 962C:?8 :? 7C@?E @7 yF586 $E6G6? !6CCJ>2? H9@ C6E:C65 :? u63CF2CJ] v@G] z2J xG6J 2AA@:?E65 yF586 y2>6D {6H:D “{F<6” u2C>6C @7 #@2?@<6 E@ D6CG6 2D ;F586 7@C E96 C6>2:?56C @7 E96 E6C>] q2D65 @? 4@FCE C64@C5D[ :E :D F?<?@H? :7 u2C>6C H:== 36 @? E96 36?49]k^Am
kAmy24<D@? D2:5 D96 :D 2? 25G@42E6 7@C 2== E96 72>:=:6D] k^Am
kAm“&?E:= E96 =2DE 76H 52JD[ E96 5:DEC:4E 2EE@C?6J’D @77:46 92D @?=J 4@>>F?:42E65 H:E9 E96 72>:=:6D @7 E96 56462D65[” y24<D@? D2:5] “%96J 2C6 E96 @?6D H9@ 7:CDE =62C?65 E92E |:<6 $68C6DE 925 @776C65 2 A=62 562= @7 2 a_ J62C D6?E6?46 2?5 @?=J D6CG:?8 7:G6] %96 C6DE H@F=5 36 `d J62CD @7 AC@32E:@?]”k^Am
kAmy24<D@? D2:5 >2?J @7 E96 @E96C 72>:=:6D 2C6 ?@H 36:?8 4@?E24E65 23@FE E96 962C:?8] y24<D@? D2:5 72>:=:6D 2C6 FAD6E @G6C E96 =24< @7 E:>6 E96 5676?52?ED H:== D6CG6] %96 5676?52?ED H:== 2=C625J 92G6 D6CG65 ?62C=J E9C66 J62CD 2E E96 E:>6 @7 E9:D 962C:?8]k^Am
kAm“%96J 2C6 ?@E @AA@D65 E@ 2 A=62 562=[” y24<D@? D2:5] “%96J 2C6 @AA@D65 E@ E96 2>@F?E @7 E:>6 E96 W5676?52?EDX H:== D6CG6] *@F’G6 8@E 7@FC A6@A=6 E92E 5:65] *@F 8@E @?6 E92E :D :? 2 H966=492:C] %96C6 2C6 EH@ E92E H6C6 D9@E :? E96 9625 H:E9 3C2:? 52>286 2?5 H:== ?@E 7F==J C64@G6C] %96J 42?’E 5C:G6] %96J 42?’E 92G6 2 =:76] p== @7 E96> H6C6 EC2F>2E:K65]”k^Am
kAmy24<D@? D2:5 E96 72>:=:6D H@F=5 C2E96C D66 :E 8@ E@ EC:2= E92? E9:D A=62 562=]k^Am
kAm“yFDE:46 :D?’E D6CG65 H:E9 E9:D 562=[” y24<D@? D2:5] “(6 9@A6 E96 ;F586 H:== ?@E 2446AE E96 562=]”k^Am
kAmy24<D@? D2:5 E96 72>:=:6D H6C6 :?4=F565 :? 4@>>F?:42E:@? 62C=J :? E96 AC@46DD @7 AC@D64FE:?8 E96 42D6] %96J H6C6 E@=5 :7 E96 5676?52?ED H6C6 7@F?5 8F:=EJ[ E96J H@F=5 D6CG6 2 G6CJ =@?8 D6?E6?46[ D96 D2:5]k^Am
kAm“qFE E96? 4@>>F?:42E:@? 32D:42==J DE@AA65[” y24<D@? D2:5] “xE 5:5?’E DE2CE 282:? F?E:= E96J DE2CE65 4@?E24E:?8 56462D65 G:4E:>D’ 72>:=:6D 23@FE 2 A=62 562=]”k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ p=232>2 =2H[ 2 ;F586 5@6D ?@E 92G6 E@ 28C66 E@ 2 A=62 562= E92E 4@>6D 367@C6 E96 36?49]k^Am
kAm$68C6DE E@=5 %!x @? (65?6D52J 27E6C?@@? 96 4@F=5 ?@E 4@>>6?E @? E96 FA4@>:?8 962C:?8]k^Am