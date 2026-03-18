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Defendants from the 2023 mass shooting in Dadeville will be in an Alexander City courtroom March 27.

The families of the four deceased victims and more than 20 other victims have been notified of a “plea hearing” according to Amy Jackson, an advocate for the victims’ families. A plea hearing in Alexander City is also listed in Alacourt, the state judicial information system. Law enforcement has been alerted as well.