Garden shop plants roots in Dadeville

When the COVID-19 pandemic hit, Katelyn Nelson and her family divulged into a new hobby to get them through. Now, Nelson is the owner of Southern Bloom and Garden, a new garden shop in Dadeville. 

The garden shop celebrated its grand opening on Saturday and specializes in trees and shrubs as well as annuals and vegetable plants. They have a variety of ferns, tropicals and camellias. Nelson is also looking forward to doing citrus this year and there is an indoor area where available indoor plants are housed. 