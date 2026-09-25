Local leaders know there is a problem, but some are coming together pursuing avenues for lasting solutions. 

To begin the work of transforming communities, Tallapoosa Meta, which consists of Lake Community Church pastor Chad Harrison, First Baptist Church Dadeville pastor Ben Hayes, New Covenant Church pastor Guy Hannum and New Water Farms executive director Robert Brandon, hosted a two-day event providing education on how organizations and local leaders can bring sustainable change within their communities. Brandon said citizens face lots of challenges that churches should lead the front on addressing those challenges and finding solutions for long-term stability and resilience for citizens. 

092326 ELI Thrive.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI ELI Thrive chief operating officer Myron Thomas goes in-depth about the organizations four pillars and how it determined them to be the best pillars to work on with families. The pillars are housing, economic stability, workforce development and healthy relationships.