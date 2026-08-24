Three members of Dadeville Elementary School’s Peer Helpers opened the Tuesday night meeting of Tallapoosa County Board of Education.

Thomas Rawls, Za’Carlon Ponds and Melissa Vazques, fifth graders at Dadeville Elementary School, led the invocation, the pledge of allegiance and gave a summary of what their organization does.

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Thomas Rawls, left, leads the Tallapoosa County Board of Education and its guests in the invocation at Tuesday night’s board meeting. Za’Carlon Ponds followed by leading the group in the pledge of allegiance and Melissa Vazques explains what her group, Dadeville Elementary School’s Peer Helpers, does for students.