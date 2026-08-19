In November, Alabama will have elected its pick to lead the state. On Saturday, one of those candidates made a stop in Dadeville to speak to voters about key issues.

Gubernatorial Democratic candidate and former United States Sen. Doug Jones sat down with voters to answer their most pressing questions about data centers, rural healthcare and infrastructure and employment.

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Sarah Chase / TPI Gubernatorial democratic candidate and former United States senator Doug Jones sits down with voters in Dadeville to share his stance on a range of issues including rural healthcare and data centers.