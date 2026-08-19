In November, Alabama will have elected its pick to lead the state. On Saturday, one of those candidates made a stop in Dadeville to speak to voters about key issues.
Gubernatorial Democratic candidate and former United States Sen. Doug Jones sat down with voters to answer their most pressing questions about data centers, rural healthcare and infrastructure and employment.
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