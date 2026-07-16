Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 9 to July 15 Jul 16, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Wetumpka Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF=J `dk^DEC@?8mk^Am kAm• r2=G:? w@H2C5[ bh[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:G6 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• sH2J?6 |@@C6[ de[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• z6?J6EE2 s2G:D[ bf[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• u:CDE\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? (:=D@? $EC66E]k^AmkAm• uC2F5F=6?E FD6 @7 2 4C65:E @C 563:E 42C5 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J cb`]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `ck^DEC@?8mk^AmkAm• p?E9@?J $>:E9[ bh[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %6CC2?46 y2CC6EE[ de[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `bk^DEC@?8mk^AmkAm• y2D=J?6 (2=<6C[ af[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• s2CCJ= %:>>@?D[ bf[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• uC665@> w2==[ c`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAm• %:2C2 p<:?D[ bb[ @7 q:C>:?892>[ H2D 2CC6DE65 7@C 5CF8 EC277:4<:?8[ F?=2H7F= 5:DEC:3FE:@? @7 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ E9C66 4@F?ED @7 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 EH@ 4@F?ED @7 D64@?5\568C66 AC@>@E:?8 AC:D@? 4@?EC232?5]k^AmkAm• u:CDE\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? |2C82E6 {@@A]k^AmkAm• p=E6C:?8 7:C62C> :56?E:7:42E:@?^A@DD6DD:@? @7 2? 2=E6C65 7:C62C> H2D C6A@CE65 @? t=>@C6 #@25]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `ak^DEC@?8mk^AmkAm• yFDE:46 (@@5D[ b`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C :?7=F6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? }@CE9 qC:586 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `_k^DEC@?8mk^AmkAm• y2>2= }6=D@?[ b_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D:I 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• s2G:5 r92AA6==[ be[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• |2I qFC<92=E6C[ ca[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46[ AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 5CF8 EC277:4<:?8]k^AmkAm• uC2F5F=6?E FD6 @7 2 4C65:E @C 563:E 42C5 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8myF=J hk^DEC@?8mk^AmkAm• $FD2? $>:=6J[ bg[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• p3FD6 2?5 ?68=64E @7 2? 25F=E H:E9 2 5:D23:=:EJ H2D C6A@CE65 @? w@=EG:==6 #@25]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Elmore County DHR investigating a school employee Court documents reveal details behind former town clerk’s arrest Possible drowning at Jackson Lake Four juveniles allegedly responsible for rock throwing Local cheer coach arrested on sex abuse charges Local Weather Currently in Alexander City 78° 90° / 71° 11 PM 78° 12 AM 77° 1 AM 76° 2 AM 75° 3 AM 75° Online Poll Have you ever used the services of a nonprofit agency? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.