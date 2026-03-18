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Cliff Williams / TPI Wetumpka Mayor Jerry Willis, right, speaks at the ribbon cutting for The Bailey Boutique on Bridge Street in downtown Wetumpka. The story offers guitars, amps, keyboards and more. It also includes Alabama Audio Visual and Four Star Backline.

Music artists now have a store in downtown Wetumpka. The Wetumpka Area Chamber of Commerce helped The Bailey Boutique officially open its Bridge Street store with a ribbon cutting Friday. 

The store was previously in Montgomery and relocated to Wetumpka.

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